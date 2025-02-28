Події

13:19 28.02.2025

На Одещині затримано організаторів фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade"

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На Одещині затримано організаторів фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade"
Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали організаторів фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade", повідомила поліція Одещини.

"Поліцейські встановили, що заснував "піраміду" 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб. Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою "VinEco", яку згодом змінили на "Vinex Тrade", що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки", - йдеться у повідомленні в Facebook в п’ятницю.

Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

"Спільники "відпрацьовували" клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у "піраміду", їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби", - зазначається в повідомленні.

Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову "піраміду" десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад $200 тисяч.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності.

Теги: #одеська_область #піраміда #затримання

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