Результати навчання на ТОТ з кібербезпеки, держбезпеки, богослов'я, військових і правничих спеціальностей не визнаватимуть в Україні - Лісовий

Міністерство освіти і науки підготувало проєкт порядку визнання результатів навчання на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), яким визначено спеціальності, результати навчання яких не будуть визнаватися в Україні, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Проєкт акту надіслано на розгляд Кабінету міністрів, наразі відбувається його доопрацювання з Секретаріатом КМУ. Положенням передбачено перелік спеціальностей, які не будуть визнаватися в Україні. Це спеціальності, які стосуються військових спеціальностей, правничі, кібербезпека, державна безпека, богослов'я. Все інше визнаватися буде", - сказав Лісовий під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Міністр додав, що не будуть визнаватися також результати навчання на магістерському рівні за вище вказаними спеціальностями.