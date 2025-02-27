Події

23:19 27.02.2025

Стармер: Велика Британія готова відправити в Україну наземні війська та підняти в повітря авіацію для підтримки мирної угоди

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Велика Британія готова відправити в Україну наземні війська та авіацію для підтримки мирної угоди, заявив британський прем'єр Кіт Стармер під час спільної прес-конференції з Трампом у Білому домі в четвер.

"Я тісно співпрацюю з європейськими лідерами і чітко заявляю: Об'єднане королівство готове послати військо по землі і підняти літаки в повітря щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками бо це єдиний шлях, щоб мир тривав", - заявив Стармер.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=6zf6JoApR3o

Теги: #стармер #трамп #британія #сша

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