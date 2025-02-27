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21:15 27.02.2025

Трамп про військову участь США в безпеці України: Я не думаю, що ми будемо потрібні

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Трамп про військову участь США в безпеці України: Я не думаю, що ми будемо потрібні

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін дотримає свого слова щодо потенційної угоди про припинення війни в Україні і фізична участь США у гарантуванні безпеки України не знадобиться.

"Коли ми укладемо угоду, угода буде виконуватися", — сказав Трамп на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером у четвер у Вашингтоні.

Коментуючи військову участь США в безпеці України, він сказав: "Я не думаю, що ми будемо потрібні". "Ми повинні переконатися, що ця угода є довгостроковою", – сказав Трамп.

Президент США під час конференції також висловив упевненість, що Велика Британія зможе захистити себе самостійно, якщо РФ атакує британські війська в Україні.

"Що я завжди знав про британців, так те що вони не потребують особливої ​​допомоги. Вони можуть дуже добре про себе піклуватися… Британці були неймовірними солдатами, неймовірними військовими. Але якщо знадобиться допомога, я завжди буду з англійцями, я завжди буду з ними. Але їм не потрібна допомога, якщо ви подивитеся на їхню кар’єру", - сказав він.

"Чи могли б ви впоратися з Росією самі?", - сказав Трамп, звертаючись до Стармера. "Добре", - відповів той, перш ніж розсміятися.

Перед тим, відповідаючи на питання про перспективу розміщення миротворчого контингенту в Україні він пов'язав це з укладанням угоди про видобуток корисних копалин в Україні.

"Ви говорите про миротворчі сили. Ми повинні спочатку укласти угоду. Прямо зараз ми домовимося. У нас є Росія, ось Україна, я думаю, що ми дуже просунулися. І Росія грає дуже добре, представляючи Стіва Віткоффа… Я вважаю, що ми дуже добре підійшли до угоди", - сказав Трамп.

 

 

 

Теги: #миротворці #сша

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