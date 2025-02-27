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16:57 27.02.2025

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку окупанти здійснили 35 атак від початку доби

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Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку окупанти здійснили 35 атак від початку доби
Фото: Генштаб ЗСУ

На всій лінії фронту з початку доби та станом на 16:00 зафіксовано 88 бойових зіткнень, найбільше – на покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На покровському напрямку сьогодні ворог 35 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя та Богданівка, десять боєзіткнень тривають дотепер. Агресор застосував 15 керованих бомб по населеним пунктам Олексіївка, Покровськ, Удачне та Звірове. В", - йдеться у повідомленні Генштабу в четвер.

Повідомляється, що на харківському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми в бік Вовчанська та Кіндрашівки.

На лиманському напрямку ворог атакував районах населених пунктів Ямполівка, Торське та Колодязі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже чотири боєзіткнення, які були успішно відбиті нашими оборонцями.

На сіверському напрямку, в районі Білогорівки, Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм. Населений пункт Сіверськ зазнав авіаційних ударів керованими бомбами. На краматорському напрямку Сили оборони відбивають ворожу спробу просунутись вперед поблизу Васюківки. Авіаційних ударів керованими бомбами противник завдав по Краматорську.

На торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ в районах Кримського та Торецька. Чотири боєзіткнення тривають дотепер. Крім того, населений пункт Костянтинівка зазнав авіаударів керованими бомбами.

На новопавлівському напрямку ЗСУ відбили п’ять атак в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке.

На гуляйпільському напрямку ворог активізувався в районах Новополя та Чарівного, наші оборонці успішно відбили чотири атаки наших позицій, ще два боєзіткнення тривають до цього часу. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по населеним пунктам Кам’янське, Залізничне, Гуляйполе та Новопіль.

На оріхівському напрямку ворог сім разів атакував наших захисників в районах Степового, П’ятихаток, Новоандріївки та Кам’янського і завдав авіаудару некерованими ракетами в районі Новоандріївки.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #зведення

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