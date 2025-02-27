Події

16:55 27.02.2025

Окупанти безперервно обстрілюють Костянтинівку: є загиблий і 4 поранених

1 хв читати
Окупанти безперервно обстрілюють Костянтинівку: є загиблий і 4 поранених
Фото: Нацполіція

Один мирний житель міста Костянтинівка Донецької області загинув і ще четверо отримали поранення в четвер внаслідок обстрілів російських окупантів, повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

"Ворог безперервно б’є по Костянтинівці. З 11:20 до 12:00 відбувся ворожий обстріл міста зі ствольної артилерії. У власній оселі загинув 32-річний чоловік. Близько 13:00 росіяни вдарили по цивільних двома ракетами РСЗВ «Смерч». Поранень зазнали четверо людей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, численні осколкові поранення отримав 70-річний житель міста Краматорськ Донецької області. "Вранці росіяни скинули на Краматорськ 2 бомби "ФАБ-250". Одна влучила у промислову зону, інша — в приватний сектор", - розповіли у відомстві.

Усього з початку доби окупанти завдали вже 25 ударів по території Донецької області. Пошкоджено 25 житлових будинків, магазин, салон краси, заклад освіти, приміщення банку, 2 газопроводи, 3 лінії електропередач, 4 автомобілі.

Як повідомлялося, в середу ворог скинув на Костянтинівку три авіабомби, п'ятеро людей загинули, 11 отримали поранення.

Теги: #донецька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:56 27.02.2025
У Костянтинівці в результаті обстрілів одна людина загинула, четверо поранено

У Костянтинівці в результаті обстрілів одна людина загинула, четверо поранено

10:32 27.02.2025
Армія РФ вбила 7 жителів Донеччини за попередню добу, 11 дістали поранень

Армія РФ вбила 7 жителів Донеччини за попередню добу, 11 дістали поранень

09:38 27.02.2025
Сирський побував на новопавлівському напрямку, повідомив про перегрупування військ

Сирський побував на новопавлівському напрямку, повідомив про перегрупування військ

09:05 27.02.2025
Одна людина загинула та дві постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Одна людина загинула та дві постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

08:58 27.02.2025
У трьох районах Київщини зафіксовані наслідки атак російських БпЛА

У трьох районах Київщини зафіксовані наслідки атак російських БпЛА

07:51 27.02.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - ОВА

07:44 27.02.2025
Ворог атакував "градом" Марганецьку громаду Дніпропетровщини - Лисак

Ворог атакував "градом" Марганецьку громаду Дніпропетровщини - Лисак

05:41 27.02.2025
Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області, три людини поранені - ОВА

Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області, три людини поранені - ОВА

19:15 26.02.2025
Запорізька ОВА: Після авіаударів ворога по Гуляйполю під завалами будинків можуть бути люди

Запорізька ОВА: Після авіаударів ворога по Гуляйполю під завалами будинків можуть бути люди

18:56 26.02.2025
Армія РФ атакувала Нікопольщину за день понад 20 разів: дві людини постраждали

Армія РФ атакувала Нікопольщину за день понад 20 разів: дві людини постраждали

ВАЖЛИВЕ

До 5 червня переобстеження повинні пройти 1,5 млн обмежено придатних

Фон дер Ляєн візьме участь у неформальній зустрічі щодо України, яку скликав Стармер

Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання зі США угоди про копалини

Франція почала вести переговори з Україною про розробку копалин раніше за США

Кошта запросив Зеленського на спецсаміт ЄС щодо України 6 березня

ОСТАННЄ

Допомога зі США продовжує надходити - МЗС України

В Нестерянці Запорізької області завдано удару по пункту управління дронами окупантів

Україні не надходили офіційні звернення США про можливість розгляду «Стамбульських угод» як основи для мирного врегулювання - МЗС

Корпус №19 на території Києво-Печерської лаври остаточно повернуто державі

Дискусії про іноземний контингент в Україні мають включати захист моря та неба, в тому числі патрулюванням союзників, їхніми літаками - МЗС

В МЗС про візит української делегації у США: обговорюватимуть подальшу підтримку і наступні кроки, що продовжуватимуть рамкову угоду між країнами

Завдяки УЧХ забезпечено доступ до питної води майже 60 сіл Київщини

Зеленський обговорив із прем'єром Ірландії кроки для закінчення війни

Міноборони: За останній тиждень через Армія+ пройшло близько 300 рапортів на повернення на службу після СЗЧ

Окупанти атакували БпЛА Марганецьку громаду: загинула людина, ще одну поранено

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА