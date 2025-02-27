Окупанти безперервно обстрілюють Костянтинівку: є загиблий і 4 поранених

Фото: Нацполіція

Один мирний житель міста Костянтинівка Донецької області загинув і ще четверо отримали поранення в четвер внаслідок обстрілів російських окупантів, повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

"Ворог безперервно б’є по Костянтинівці. З 11:20 до 12:00 відбувся ворожий обстріл міста зі ствольної артилерії. У власній оселі загинув 32-річний чоловік. Близько 13:00 росіяни вдарили по цивільних двома ракетами РСЗВ «Смерч». Поранень зазнали четверо людей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, численні осколкові поранення отримав 70-річний житель міста Краматорськ Донецької області. "Вранці росіяни скинули на Краматорськ 2 бомби "ФАБ-250". Одна влучила у промислову зону, інша — в приватний сектор", - розповіли у відомстві.

Усього з початку доби окупанти завдали вже 25 ударів по території Донецької області. Пошкоджено 25 житлових будинків, магазин, салон краси, заклад освіти, приміщення банку, 2 газопроводи, 3 лінії електропередач, 4 автомобілі.

Як повідомлялося, в середу ворог скинув на Костянтинівку три авіабомби, п'ятеро людей загинули, 11 отримали поранення.