У Костянтинівці в результаті обстрілів одна людина загинула, четверо поранено

Щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок російських ударів по Костянтинівці в четвер, 27 лютого, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто "Смерчами" та 152-міліметровою артилерією. Загинув 32-річний чоловік, поранення отримали місцеві жителі від 48 до 82 років", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Крім того, в результаті ударів було пошкоджено 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю, 3 підприємства, 3 лінії електропередач, газогін і автомобіль.