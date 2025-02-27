Події

15:56 27.02.2025

У Костянтинівці в результаті обстрілів одна людина загинула, четверо поранено

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Щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок російських ударів по Костянтинівці в четвер, 27 лютого, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто "Смерчами" та 152-міліметровою артилерією. Загинув 32-річний чоловік, поранення отримали місцеві жителі від 48 до 82 років", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Крім того, в результаті ударів було пошкоджено 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю, 3 підприємства, 3 лінії електропередач, газогін і автомобіль.

Теги: #донецька_область #обстріл

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