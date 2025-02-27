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15:15 27.02.2025

До 5 червня переобстеження повинні пройти 1,5 млн обмежено придатних

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До 5 червня переобстеження повинні пройти 1,5 млн обмежено придатних
Фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з прийнятим 12 лютого законом України №4235-IX, був продовжений термін проведення повторного медичного огляду для громадян України, які були визнані "обмежено придатними до військової служби" до 5 червня 2025 року, вони повинні самостійно звернутися до уповноважених відомств за направленням на проходження військово-лікарської комісії, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Законом встановлено обов'язок для громадян у зазначений термін самостійно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, відповідних уповноважених органів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міністерства оборони України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, або через електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного та резервіста, з метою отримання направлення для проходження військово-лікарської комісії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, орієнтовна кількість військовозобовʼязаних, яким належить пройти медичне переобстеження, становить понад 1,5 мільйона осіб.

Раніше повідомлялось, що станом на липень 2024р. серед "обмежено придатних" менше ніж 10% громадян визначено непридатними до військової служби.

Теги: #обмежено_придатні #влк #обстеження

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