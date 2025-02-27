Події

12:35 27.02.2025

Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання зі США угоди про копалини

1 хв читати
Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання зі США угоди про копалини

Кабінет міністрів уповноважив першого віце-прем’єр-міністра України — міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу на підписання двосторонньої угоди зі США про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови.

Згідно з розпорядженням №164 від 26 лютого, уряд схвалити проєкт двосторонньої угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови.

"Уповноважити першого віце-прем’єр-міністра України — міністра економіки Свириденко Юлію Анатоліївну або міністра закордонних справ Сибігу Андрія Івановича підписати зазначену Угоду", - йдеться в документі.

Теги: #уповноважений #угода #інвестфонд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:10 27.02.2025
Кошти у спільний з США фонд надходитимуть з нових проєктів через держбюджет, сподівається Свириденко

Кошти у спільний з США фонд надходитимуть з нових проєктів через держбюджет, сподівається Свириденко

20:41 26.02.2025
Трамп: Ми зробимо все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін

Трамп: Ми зробимо все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін

19:40 26.02.2025
Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди з США про копалини - Шмигаль

Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди з США про копалини - Шмигаль

17:26 26.02.2025
США ще не завершили роботу над угодою з Україною по рідкісноземельним металам – Рубіо

США ще не завершили роботу над угодою з Україною по рідкісноземельним металам – Рубіо

17:16 26.02.2025
У проєкті угоди з США немає $350 млрд боргу, ми не боржники – Зеленський

У проєкті угоди з США немає $350 млрд боргу, ми не боржники – Зеленський

15:51 26.02.2025
Договір з США про спільний Інвестфонд потребуватиме ратифікації в Раді – Зеленський

Договір з США про спільний Інвестфонд потребуватиме ратифікації в Раді – Зеленський

15:49 26.02.2025
В угоді про копалини - один із пунктів про гарантії безпеки, вона має бути підписана міністрами – Зеленський

В угоді про копалини - один із пунктів про гарантії безпеки, вона має бути підписана міністрами – Зеленський

15:36 26.02.2025
Угоду про мінерали скоріш за все треба буде імплементувати - голова комітету з питань зовнішньої політики

Угоду про мінерали скоріш за все треба буде імплементувати - голова комітету з питань зовнішньої політики

14:22 26.02.2025
Угодою з США враховано інтереси євроінтеграції України і співпрацю з міжнародними фінорганізаціями - Шмигаль

Угодою з США враховано інтереси євроінтеграції України і співпрацю з міжнародними фінорганізаціями - Шмигаль

13:24 26.02.2025
Україна і США випрацювали остаточний варіант Угоди про встановлення правил та умов Інвестфонду відбудови України - Шмигаль

Україна і США випрацювали остаточний варіант Угоди про встановлення правил та умов Інвестфонду відбудови України - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Франція почала вести переговори з Україною про розробку копалин раніше за США

Кошта запросив Зеленського на спецсаміт ЄС щодо України 6 березня

Повітряні сили ЗСУ: За ніч збито 90 зі 166 ворожих БПЛА, 72 локаційно втрачені

Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 141 од. техніки - Генштаб

Зеленський провів Ставку: Є хороші деталі щодо наших дронів

ОСТАННЄ

Український фонд стартапів оголосив про запуск в Україні глобальної освітньої ініціативи "100 мільйонів учнів"

Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах – Держприкордонслужба

Зеленський відвідає Ірландію дорогою до США - ЗМІ

СБУ заочно повідомила про підозру гендиректору російської авіабудівної корпорації - постачальнику бойових літаків

Голова профільного комітету ініціює зустріч з Мінкультури щодо питань перетину кордону медійниками

У західних та центральних областях України очікується дощ із мокрим снігом

Старі правила перетину кордону для митців та медійників мають діяти до ухвалення нових – В'ятрович

В Укргідрометцентрі спростували інформацію про наближення "брудної хмари" до України

Зірка серіалу «Баффі – винищувачка вампірів» померла на 40-му році життя

ІМІ закликає Мінкультури до публічного обговорення змін правил перетину держкордону для медійників

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА