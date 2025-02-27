Безробітний з Кіровоградщини намагався спалити електропідстанцію, що живить лікарню та військові частини

Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ РФ у Кропивницькому: зловмисник готував серію підпалів на ключових енергооб’єктах регіону, щоб знеструмити місцеві військові частини та медустанови.

В повідомленні СБУ в четвер зазначається, що фігуранта затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу електропідстанції, що живить обласну лікарню і декілька підрозділів Сил оборони.

Як встановило розслідування, агентом виявився 30-річний місцевий безробітний, який шукав "швидкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування ворожий поплічник розвідував локації основних енергогенеруючих об’єктів і збирав дані про їхній технічний стан та охорону. Отриману інформацію фігурант відправляв своєму російському куратору для погодження підпалу.

За інформацією української спецслужби, одночасно агент передавав окупантам геолокації можливого базування українських захисників, по яких ворог планував здійснити повітряні атаки.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.