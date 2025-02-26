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23:27 26.02.2025

Сенат Румунії ухвалив закон щодо ліквідації дронів на території країни

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Сенат Румунії ухвалив "закон про безпілотники", який передбачає знешкодження або знищення дронів, що незаконно залітають у повітряний простір держави, повідомляє Romania Journal.

За закон проголосував 81 депутат верхньої палати парламенту Румунії, тоді як ще 12 виступили проти, а двоє утрималися.

Ініційований урядом документ передбачає, що безпілотники, які незаконно перетинають кордон і здійснюють польоти без дозволу, можуть бути знешкоджені або навіть знищені.

Тепер залишається вирішити, хто матиме право приймати відповідне рішення, зазначає видання.

"Зазвичай у таких ситуаціях мова йде про командирів, котрі виконують місію у відповідному районі. Вони повинні мати право відкривати вогонь по безпілотниках, які несанкціоновано входять у повітряний простір Румунії", – пояснив генерал Вірджіл Белекану, колишній командир багатонаціональної бригади Seebrig.

На його думку, у Румунії має бути "дуже короткий ланцюжок прийняття рішення" про відкриття вогню по безпілотниках.

"Будемо сподіватися, що завдяки наказам, які віддаватимуться на основі закону, дія буде проведена в дуже короткі терміни, тому що у вас не так багато часу для виконання місії", – сказав генерал.

Джерело: https://www.romaniajournal.ro/politics/senate-passed-drone-law/

Теги: #дрони #румунія #ліквідація

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