Зеленський звільнив Гнатова з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України.

"Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України", - йдеться в указі №148/2025, опублікованому на сайті очільника Української держави.

Як повідомлялось, Гнатов був призначений на посаду Командувача об'єднаних сил ЗСУ 24 червня 2024 року.

26 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що призначив Гнатова на посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ.