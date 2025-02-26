Швеція відправить дві газові турбіни великої потужності в Україну

Міністр з міжнародного співробітництва й торгівлі Швеції Бенжамін Дуса (Benjamin Dousa) повідомив, що дві газові турбіни великої потужності, що були профінансовані та побудовані у Швеції, "незабаром" вирушать до України.

"Восени минулого року уряд Швеції вирішив виділити 500 млн шведських крон на підтримку двох великих газових турбін. Кожна турбіна може виробляти електроенергію для 185 000 людей. Зараз газові турбіни майже готові до постачання. Шведська підтримка має велике значення", - написав Дуса у соцмережі Х.