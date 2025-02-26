Події

18:56 26.02.2025

Армія РФ атакувала Нікопольщину за день понад 20 разів: дві людини постраждали

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Армія РФ атакувала Нікопольщину за день понад 20 разів: дві людини постраждали

Окупанти за день атакували Дніпропетровську область понад два десятки разів, постраждали двоє людей, повідомив глава обласної воєнної адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Надвечір від удару по Нікопольщині постраждали двоє людей. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Жінка 78 років буде оговтуватися вдома. В цілому протягом дня район пережив майже два десятки ворожих атак артилерією та БпЛА. Агресор поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах", - написав він в телеграм-каналі в середу.

Пошкоджені промислове підприємство та інфраструктура. Понівечені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, 2 сонячні панелі, авто, лінії електропередач та газогони.

Дроном-камікадзе окупанти вгатили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Побиті 3 приватні будинки, зачепило електромережі.

Теги: #дніпропетровська_область #обстріли

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