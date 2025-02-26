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18:23 26.02.2025

США утрималися від заяви членів СОТ про засудження російської агресії в Україні – ЗМІ

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США утрималися від заяви членів СОТ про засудження російської агресії в Україні – ЗМІ

США в середу утрималися від заяви членів Світової організації торгівлі, яка засудила агресію Росії в Україні, повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичне джерело та торгового представника Женеви.

Відзначається, що це перший випадок, коли США не підтримали заяву, яка публікується щороку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Заяву підписали 44 члени СОТ та Україна, включаючи Європейський Союз, Великобританію, Канаду та Австралію.

Місія США при ООН у Женеві не надала коментарів.

У заяві засуджено руйнівний вплив повномасштабного вторгнення Росії в Україну на життя людей та економіку України.

"Ми серйозно стурбовані наслідками цієї руйнації для України та для світової торгівлі, зокрема щодо поставок на міжнародні ринки ряду ключових товарів, вироблених в Україні, включаючи сільськогосподарську та харчову продукцію, добрива та критично важливі мінерали", – вказується у тексті.

Теги: #сот #сша

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