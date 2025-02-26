Європейські лідери підтвердили рішучість у роботі над міцним миром в Україні під час відеоконференції - Макрон

Європейські лідери підтвердили свою рішучість у роботі над міцним миром в Україні та безпекою в Європі, повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

"Після моїх обговорень з Трампом у Вашингтоні та напередодні Європейської Ради 6 березня, ми підтвердили нашу рішучість працювати разом, щоб створити умови для міцного і тривалого миру в Україні та для нашої європейської безпеки", - написав він в соцмережі Х в середу.

Раніше повідомлялося, що президент Європейської ради Антоніу Кошта провів у форматі відеоконференції підготовче до позачергового саміту засідання лідерів Європейського союзу, на якому президент Франції Еммануель Макрон поінформував колег про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.