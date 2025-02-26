Події

17:12 26.02.2025

Близько половини бойових зіткнень відбувається на покровському напрямку

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Близько половини бойових зіткнень відбувається на покровському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 на всій лінії фронту вже зафіксовано 58 бойових зіткнення, з них 22 – на покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у середу.

"На покровському напрямку сьогодні ворог 22 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, п’ять боєзіткнень продовжуються. ", - йдеться зведенні Генштабу у Телеграмі.

Повідомляється, що в оперативній зоні у Курській області відбулося десять бойових зіткнень, п’ять з них – досі тривають. "Крім того, ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинув дев’ять КАБ та здійснив 193 артилерійських обстріли", - додали в Генштабі.

На новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворога, ще одна атака – триває досі. На торецькому напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших військ, три боєзіткнення тривають дотепер. На куп’янському напрямку ворог три рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів, триває один бій. На харківському напрямку відбулися дві штурмові дії загарбників. На гуляйпільському напрямку ворог проводить дві штурмові. На оріхівському напрямку триває два боєзіткнення. На краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу спробу просунутись вперед, ще одна атака триває. На лиманському напрямку відмічені поодинокі бойові дії.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.

Теги: #фронт #генштаб

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