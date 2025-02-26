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15:51 26.02.2025

Договір з США про спільний Інвестфонд потребуватиме ратифікації в Раді – Зеленський

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Договір з США про спільний Інвестфонд потребуватиме ратифікації в Раді – Зеленський
Фото: сайт Президента України

Угода з США про корисні копалини буде рамковою, після неї буде укладено ще один договір про спільний фонд, і він потребуватиме ратифікації Верховною Радою, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Про гроші рано дуже говорити, тому що це рамкова угода. Тому що, наприклад, Україна дає від нових… речей гроші в цей фонд, але, що важливо, сьогодні ви не можете туди нічого відшкодовувати і не будете. І це розуміння в чому? Тому що немає договору, який наступний. Ось він складніший буде і серйозніший, тому що наступний договір - про фонд. І там будуть вже якісь відносини партнерські, гроші, тощо і так далі. І ось він, наступний договір, він буде вже мати обов'язкову ратифікацію в парламенті України", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в середу в Києві.

За його словами, це пов'язано з тим, що він передбачатиме відшкодування 50% від прибутків за новими ліцензіями.

"Я не знаю щодо Конгресу Сполучених Штатів, я просто не знаю, партнери нічого мені не говорили, але у нас це обов'язково, згідно з нашим законодавством", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна повинна розібратися з власними ліцензіями передусім і провести аудит. "Якщо воно лежить, якісь сплячі ліцензії, то воно повинно працювати на державу в будь-якому разі. І 50% від нового вийде в фонд, де ми вже є партнерами", - сказав голова держави.

Теги: #ратифікація #договір #зеленський #інвестфонд

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