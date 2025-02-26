Події

10:39 26.02.2025

РФ атакувала енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області

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РФ атакувала енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області

Росія вчергове атакувала енергетичний обʼєкт "ДТЕК" у Дніпропетровській області, повідомив енергохолдинг у середу.

"РФ продовжує енергетичний терор. Сьогодні під час масованої атаки російські окупанти влучили в обʼєкт "ДТЕК" у Дніпропетровській області", - зазначила компанія.

Наразі енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу.

Як повідомлялося з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України, підрозділи Сил оборони збили 110 ворожих БпЛА із 177, що атакували територію України минулої ночі. Станом на 9:00 середи було підтверджено збиття 110-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Теги: #дніпропетровська #атака #енергообєкти

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