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22:22 25.02.2025

МОЗ домовився з виробниками про зниження цін ще на більш як 100 препаратів

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Міністерство охорони здоров’я домовилося з вітчизняними виробниками про зниження цін з березня ще на більше 100 препаратів.

Як повідомляє МОЗ, це препарати, які не увійшли в першу сотню найбільш популярних ліків.

Перелік препаратів сформований на основі пропозицій, які надали відомству ще 13 виробників:

«Фарма Старт» (компанія Аcino), «Валартін Фарма», «Астрафарм», «Біофарма Плазма», «Інфузія», «Фармацевтична фірма «Здоров’я», Фармфірма «Віола», АТ «Лекхім», ПрАТ «Технолог», ТОВ «НВФ «Мікрохім», «Новофарм-Біосинтез», «Тернофарм», «Лубнифарм», «Фарматрейд».

«Серед препаратів – знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи», - повідомляє МОЗ.

Як уточнив на своїй сторінці у Фейсбук міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, зокрема, серед цих препаратів понад 70 позицій лікарських засобів входять до Нацпереліку лікарських засобів, ще 35 рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише за умови отримання рецепта.

Як повідомлялось, вітчизняні виробники найбільш популярних лікарських засобів підписали декларацію про зниження на 30% цін на 100 найбільш популяних препаратів з 1 березня. Серед підписантів, зокрема, асоціація "Виробники ліків України" (АВЛУ) та фармкомпанії "Фармак", "Борщагівський хімфармзавод" (БХФЗ), "Дарниця", корпорація "Артеріум", Київський вітамінний завод, "Юрія-Фарм", "Інтерхім", "Кусум Фарм" та фармфарбрика "Віола".

До переліку 100 найбільш популярних ліків, які найчастіше купують українці, увійшло 20 позицій фармкомпанії "Дарниця", 17 – "Фармака", 22 - Київського вітамінного заводу, п’ять – "Кусум Фарм", шість - "Юрія-Фарм", вісім – "Артеріума", дві - "Віоли", три – БХФЗ, 10 – "ІнтерХіма".

Раніше уряд на виконання указу президента знизив граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби з 10% до 8%, а також ввів граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 35%, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Теги: #моз #ціни #ліки

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