На ЧАЕС продовжуються роботи з гасіння осередків тління та часткового розкривання конструкцій конфайнменту

Фото: ДСНС

Станом на 16:00 25 лютого на Арці Нового безпечного конфайнменту (НБК) над об'єктом "Укриття" (ОУ) продовжувалися, в тому числі з використанням БПЛА, роботи з виявлення та гасіння осередків тління та часткового розкривання конструкцій.

"Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних речовин за встановлені межі не виявлено", - повідомило державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" (ДСП ЧАЕС) у вівторок.

На обшивці аркового склепіння НБК прокладено 7 робочих ліній для гасіння осередків тління. Задіяні необхідні сили та засоби ДСНС, зокрема групи верхолазів. У стані готовності знаходиться резерв особового складу ДСНС.

За інформацією ДСП ЧАЕС, через пошкодження зовнішньої та внутрішньої оболонок (обшивок) Арки НБК та обладнання системи основних кранів відбулося порушення меж та умов безпечної експлуатації комплексу НБК ОУ.

За результатами позачергового огляду огороджувальних та несучих конструкцій Арки НБК, а також гаража техобслуговування системи основних кранів (ГТО СОК) виявлено такі пошкодження зовнішньої обшивки Арки як локальні наскрізні руйнування, локальні дефекти обшивки без суцільного руйнування та пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки. Також наявні руйнування болтових з’єднань.

Водночас виявлено деформовані вузли з’єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.

Окрім того, за результатами попередньої оцінки наслідків займання, що виникло 18 лютого 2025 року, виявлено пошкодження мембран герметизації огороджувального контуру НБК у південної, південно-західній та південно-східній зонах.

Як повідомлялося з посиланням на голову Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) 17 лютого, наразі НБК над об’єктом "Укриття" над зруйнованим реактором енергоблоку №4 Чорнобильської АЕС через російський удар БПЛА 14 лютого та спричинені ним наслідки не може виконувати свою головну ізоляційну функцію.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 15 лютого заявив, що рівень радіації на об'єкті не змінився, незважаючи на значні пошкодження, що було підтверджено власними вимірюваннями команди МАГАТЕ.