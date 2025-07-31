Спровоковану ракетним ударом масштабну пожежу на складах у передмісті Харкова ліквідовано

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Понад 30 годин знадобилося рятувальникам ДСНС, аби повністю загасити пожежу у складській будівлі цивільного підприємства у Васищеві (Харківська обл.), яка спалахнула 30 липня близько 12:00 внаслідок російського ракетного удару.

"О 19:05 31 липня рятувальники ліквідували масштабну пожежу у складській будівлі", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області..

У піковий період до ліквідації пожежі було залучено понад 150 рятувальників та 38 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехнічний розрахунок, а також пожежний потяг та вогнеборці місцевої пожежної команди із Васищева.

Як повідомлялося, 30 липня внаслідок ракетного удару по Васищеву загинула 1 особа, ще 7 постраждало, у тому числі 2 працівники ДСНС.