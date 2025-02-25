Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині, є постраждалий

Російські окупанти обстріляли Антонівку на Херсонщині, є постраждалий, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

"Після опівночі російські окупанти обстріляли Антонівку. Постраждав 56-річний чоловік", - сказано в повідомленні.

За словами Мрочко, постраждалий отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення.

Зазначається, що в момент ворожого удару потерпілий був у приміщенні. Наразі чоловік під наглядом медиків.