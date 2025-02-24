Події

23:20 24.02.2025

Зеленський і Санчес обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та інвестиції у виробництво дронів

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Президент України Володимир Зеленський обговорив під час зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом в Києві ситуацію на фронті та потреби Збройних сил, зокрема, ППО, а також інвестиції у виробництво вітчизняних дронів.

Як повідомляє пресслужба глави держави, лідери також обговорили зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру та гарантії безпеки.

Крім того, ішлося про відкриття хабу єдності в Іспанії. Сторони вже готуються до підписання Спільної декларації про наміри щодо створення українських "Центрів єдності".

Глава української держави подякував за візит до України в третю річницю повномасштабного російського вторгнення, який став вагомим сигналом підтримки з боку Іспанії.

Між тим, Санчес оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на 1 млрд євро у 2025 році.

Джерело: https://president.gov.ua/news/vijskova-dopomoga-ta-chlenstvo-v-yes-prezident-ukrayini-zust-96337

Теги: #іспанія #зеленський #премєр

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