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22:23 24.02.2025

США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

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США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, згідно з якою планується створити "Інвестиційний фонд реконструкції" під спільним керуванням США та України, військові зобов’язання США не передбачаються, повідомляє Axios, посилаючись на останній проект документу.

"Згідно з проектом, отриманим Axios, США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини вартістю сотні мільярдів доларів, згідно з якою США висловлюють своє бажання зберегти Україну "вільною, суверенною та безпечною", - йдеться у повідомленні видання у понеділок.

Axios зазначає, що документ "є останньою версією, але все ще може бути змінений". Зазначається, що проект "виражає бажання, щоб Україна залишалася вільною, але не вказує на будь-які військові зобов’язання США".
За даними видання, "проект угоди передбачає створення "Інвестиційного фонду реконструкції", яким спільно керуватимуть США та Україна. "Уряд Сполучених Штатів Америки має намір надати довгострокові фінансові зобов'язання для розвитку стабільної та економічно процвітаючої України", - цитує видання проект документу.

Згідно з проектом, фонд буде створений "таким чином, щоб інвестувати в проекти в Україні та залучати інвестиції для збільшення розвитку", в тому числі в таких сферах, як видобуток корисних копалин і порти. Але це також передбачає, що США відшкодують частину своїх витрат, пов’язаних із "захистом, реконструкцією та поверненням України" до її довоєнного ВВП.
Проект також передбачає, що Україна має внести до фонду $500 млрд., і що внески України мають подвійно перевищувати внески США, але не вимагає виплати цієї суми США. Згідно проекту, 50% доходів України (за вирахуванням операційних витрат) від "видобувних матеріалів" — включно з корисними копалинами, нафтою та газом — надходитимуть до фонду.

Видання також зауважило, що у тексті є положення про проекти на територіях, "тимчасово окупованих Російською Федерацією, у разі деокупації таких територій".

Як повідомлялося раніше у цей день, віце-прем’єр-міністр України Ольга Стефанішина підтвердила, що сторони близькі до угоди, і сказала, що її підписання "продемонструє нашу відданість на десятиліття вперед".
Раніше також повідомлялося, що на початку зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном президент США Дональд Трамп сказав, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Білого дому «цього або наступного тижня», щоб підписати угоду про корисні копалини.

Як повідомлялося, у неділю на пресконференції Зеленський відкинув ідею розглядати допомогу Україні як борг, який необхідно повернути, і додав, що угода повинна передбачати військову підтримку України США. Він сказав журналістам, що американська сторона відмовилася від вимоги отримати $500 млрд від українських мінеральних проектів — сума, за словами Зеленського, набагато перевищує суму, яку США внесли Україні.

 

Теги: #мінерали #угода #сша

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