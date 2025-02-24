Зеленський зустрівся з президентом Іспанії
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Іспанії Педро Санчесом, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".
Перед початком зустрічі лідери обмінялися рукостисканням.
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Іспанії Педро Санчесом, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".
Перед початком зустрічі лідери обмінялися рукостисканням.
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