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17:09 24.02.2025

Спільна заява лідерів ЄС: Україна – частина нашої європейської родини

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Спільна заява лідерів ЄС: Україна – частина нашої європейської родини

Майбутнє України та її громадян – в Європейському Союзі, стверджується у спільній заяві президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейського парламенту Роберти Метсоли і голови Європейської Ради Антоніу Кошти.

"Україна – частина нашої європейської родини. Українці висловили бажання мати майбутнє в Європейському Союзі. Ми, своєю чергою, визнали це, надавши країні статус кандидатки й розпочавши перемовини про вступ. Україна досягла значного прогресу у проведенні реформ, пов’язаних із вступом до ЄС, і зробила вона це за найскладніших обставин. Ми вже інтегруємо Україну до внутрішнього ринку Євросоюзу", - вказується у заяві до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Європейські лідери підкреслили, що Росія та її керівництво несуть повну й одноосібну відповідальність за цю війну та за злочини, вчинені проти населення України.

"Ми й надалі закликаємо до відповідальності за всі ті воєнні злочини та злочини проти людяності, що їх було скоєно. Ми вітаємо нещодавні кроки у напрямі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - йдеться у заяві.

Вони також наголосили, що готові збільшувати тиск на Росію задля того, аби обмежити її можливості вести війну.

"Ми вже використовуємо надприбутки від заморожених російських активів задля підтримки оборонної промисловості України та відновлення енергетики. Сьогодні, 24 лютого, ми ухвалили 16-й пакет санкцій, аби й надалі збільшувати колективний тиск на Росію, примусивши її припинити свою загарбницьку війну", - вказується у заяві.

"Перебуваючи у складному міжнародному й геополітичному середовищі, ми вкотре наголошуємо на важливості збереження трансатлантичної та глобальної солідарності з Україною. Ми наполягаємо на потребі безперервної зосередженості з боку міжнародної спільноти на питаннях підтримки України в досягненні всеосяжного, справедливого й тривалого миру, що ґрунтується на українській формулі миру. Ми твердо підтримуємо Україну, а також вкотре підтверджуємо: мир, безпека та справедливість переможуть", - резюмували європейські лідери.

Теги: #заява #єс

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