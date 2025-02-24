Генштаб ЗСУ: від початку доби зафіксовано 69 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

На всій лінії фронту від початку доби та станом на 16:00 відбулося 69 бойових зіткнень, зокрема на покровському напрямку зафіксовано 20 атак противника, на новопавлівському – 10, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка та Улакли. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 17 атак, три боєзіткнення досі тривають", йдеться у зведенні Генштабу у телеграм у понеділок.

Повідомляється, що на новопавлівському напрямку ворог здійснив десять атак поблизу Костянтинополя та Бурлацького, одне боєзіткнення продовжується дотепер.

На лиманському напрямку росармія атакувала чотири рази поблизу населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка. Сили оборони відбивають одну атаку росіян поблизу Ступочок на краматорському напрямку. На торецькому напрямку противник атакував сім разів неподалік Торецька та Кримського. Три атаки ще тривають.

На гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку поблизу Новополя. За підтримки штурмової авіації сьогодні ворог атакував населений пункт Кам’янське на оріхівському напрямку.

На харківському напрямку ЗСУ відбивають ворожий штурм в районі Вовчанська. На куп’янському - противник здійснив дев’ять штурмів неподалік Петропавлівки та Загризового. Тривають шість боєзіткнень.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.