24 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 1097 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1097 RUSSIAN AGRESSION

24 лютого виповнюється три роки від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну (2022).

Ще сьогодні в Україні - Національний день молитви, Всесвітній день інформаційної архітектури, Міжнародний День барменів.

Національне свято Естонської Республіки. День Незалежності (1918)

Православна церква - перше і друге віднайдення голови Івана Хрестителя.

Початок повномасштабного вторгнення росії в Україну

Російське вторгнення в Україну - воєнний напад Російської Федерації (РФ) на Україну, що почався в четвер о 3:40 24 лютого 2022 року.

Третій етап російсько-української війни, розв'язаної Росією 2014 року, участь у якій РФ намагалася заперечувати. Генасамблея ООН у своїй резолюції від 2 березня 2022 року засудила дії Росії та назвала їх агресією проти України. Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 березня 2022 року зобов'язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні.

Війна почалася після тривалого нарощування російських військ з листопада 2021 року вздовж кордону України з Росією і Білоруссю та визнання органами влади Росії 21 лютого 2022 року терористичних утворень на території України — так званих "ДНР" та "ЛНР" — як державних. Неодноразово різні ЗМІ, західні та українські політики розцінювали накопичення російських військ біля кордонів з Україною з листопада 2021 року як підготовку Росії до війни з Україною. Офіційні представники Росії всіляко заперечували у своїх заявах, що Росія має намір напасти на Україну. Практично одночасно ЗС РФ почали неприховане перекидання додаткових військ на окуповані території Донецької й Луганської областей.

Близько четвертої години за київським часом 24 лютого 2022 року президент Російської Федерації В. Путін оголосив про "спеціальну воєнну операцію" з метою нібито "демілітаризації та денацифікації України". Уже за кілька хвилин почалися ракетні удари по всій території України, зокрема, неподалік від Києва. Російські війська вдерлися до України поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум, увійшовши з Росії, Білорусі й тимчасово окупованого Росією Криму. Разом із Росією війну проти України фактично веде Білорусь: із прикордонних районів завдають ракетних ударів по території України, здійснюють вильоти бойової авіації для завдання ракетно-бомбових ударів по території України, відбувається передислокація війська та його забезпечення.

Завдяки спротиву української армії та сил самооборони вже в перші дні агресії російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці. У своїй новітній історії, за оцінками українських та міжнародних експертів, Росія в жодній війні ще не зазнавала навіть приблизно таких великих втрат за такий короткий час.

За визнанням західної розвідки, Росія зустріла сильніший, ніж очікувала, опір, що зумовило матеріально-технічні проблеми для її військ, нестачу пального, боєприпасів і продовольства, підрив бойового духу нападників. Швидке об'єднання країн світу для допомоги Україні, як і запровадження потужних санкцій проти Росії, стало несподіваним ударом для країни-агресора.

З першого дня вторгнення Росія порушує правила ведення війни і масово чинить воєнні злочини. Крім того, російська влада веде активну інформаційну війну та застосовує шовіністичну пропаганду.

Національний день молитви

Національний день молитви відзначатиметься щороку 24 лютого.

12 лютого 2025 року Верховна Рада України ухвалила постанову №12412 про встановлення Національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого — у річницю початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. За відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів.

Постановою передбачено, що Верховна Рада України у Національний день молитви проводитиме засідання, яке розпочинатиметься виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний".

Встановлення Національного дня молитви має на меті збереження духовної спадщини, зміцнення патріотичного духу та консолідацію українського суспільства у спільній молитві за перемогу та відновлення територіальної цілісності України. Спільна молитва символізує духовне єднання народу та непохитну віру у перемогу. У часи випробувань та боротьби за незалежність, такий день сприятиме моральній підтримці як військових, так і цивільних, наголошуватиме важливість духовних цінностей та єдності нації.

Всесвітній День інформаційної архітектури

Всесвітній День інформаційної архітектури з 2012 року відзначається у лютому 24 числа. За підтримки Інституту інформаційної архітектури та засновника урочистості Річарда Вурмана подію святкують працівники цієї області щорічно.

Інформаційна архітектура тісно пов’язана з ІТ. Це поняття означає графічну структуру даних, що ґрунтується на інформаційних технологіях.

День Незалежності Естонії

Щорічно 24 лютого Естонія відзначає День Незалежності. Державне свято естонці затвердили 12 лютого 1919 року. Дата святкування обрана на честь проголошення незалежності від Німеччини та Росії, яке відбулося 24 лютого 1918 року в Таллінні (столиця Естонії).

День народження лотереї

24 лютого – офіційний день народження лотереї. 552 роки тому в Бельгії була влаштована перша благодійна лотерея, яка і поклала початок найпопулярнішій азартній грі усіх часів і народів.

У перекладі з італійської слово "лотерея" означає "доля", яку щодня випробовують сотні тисяч людей.

А от перша лотерея, де офіційно виграш сплачувався грошима, відбулася у Флоренції. І саме з Італії ця гра розійшлася по всьому світу.

Цього дня народилися:

175 років від дня народження Олександра Костянтиновича Кононовича (1850-1910), українського астрофізика, астронома, педагога. Дату народження подано за ЕСУ, Українським астрономічним порталом; за іншими даними народився 31.01(12.02).1850 р.;

160 років від дня народження Івана Львовича Липи (1865-1923), українського письменника, публіциста, видавця, громадсько-політичного та культурного діяча;

100 років від дня народження Любові Василівни Попової (1925-1996), української співачки;

115 років від дня народження Василя Дмитровича Сидора (1910-1949), українського військового діяча, одного з провідних діячів УПА й ОУН.

Ще цього дня:

1918 - Проголошена незалежність Естонії;

1919 - Уряди України і Польщі підписують угоду про перемир'я;

1920 - В Мюнхені відбувся перший публічний виступ активістів NSDAP;

1938 - З'явилася у продажу зубна щітка зі щетиною з нейлону;

1942 - Почала мовлення радіостанція "Голос Америки" (німецькою мовою);

1946 - Хуан Перон переміг на виборах президента Аргентини;

1955 - У Багдаді підписано договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом приєднались Велика Британія, Іран та Пакистан;

1961 - Урочисте відкриття аеропорту Орлі у Парижі;

1991 - Війна в Перській затоці: багатонаціональні війська, на чолі з НАТО розпочали наземний наступ в Іраку і Кувейті;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш;

1999 - Латвія стала повноправним членом СОТ;

2008 - Фідель Кастро офіційно подав у відставку з поста голови уряду Куби;

2011 - Київське "Динамо" у себе вдома, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, перемогло "Бешикташ" з рахунком 4:0, цим самим пройшовши до 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА;

2022 - Початок повномасштабної війни (відкритого воєнного вторгнення) Російської Федерації (за підтримки Білорусі) проти України.

Церковне свято:

24 лютого в церковному календарі – перше і друге Віднайдення голови Івана Хрестителя. Святий Іван Предтеча, відомий також як Іван Хреститель, був важливою постаттю в християнській історії. Його життя було пов’язане зі служінням, пророцтвом та підготовкою до приходу Ісуса Христа. Після усікновення голови святого Івана, його тіло було поховане учнями в місті Севастії. Чесна голова була схована Іродіадою в безчесному місці. Це було перше знайдення голови святого.

Благочестива Івана, дружина царського урядника Хузи, таємно взяла святу голову. Поклала її в посудину і поховала на Оливній горі, в одному з маєтків Ірода. Через багато років маєток цей перейшов у володіння побожному вельможі Інокентію, який став будувати там церкву. Він і знайшов голову вдруге.

Масниця

Закінчилися останні зимові вихідні, попереду весна, і зараз у всіх виникає особливе передчуття неминучості сонячних днів і такого бажаного тепла. Ми пережили зиму і час зустрічати весну, тобто святкувати "Масницю". У деяких регіонах України Масницю називали "Сирним тижнем", а вареники були головною стравою святкового столу.

Ця життєствердна традиція у вигляді розваг та частувань походить ще зі слов’янської ведичної культури, проте Масницю визнає навіть християнська церква. Свято щороку припадає на тиждень, що передує початку Великоднього посту, тому не має сталої дати.

Іменини: Іван, Іларіон.