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21:33 23.02.2025

Україні треба ще 20 "Петріотів", триває розробка їх аналогів – Зеленський

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Україні треба ще 20 "Петріотів", триває розробка їх аналогів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна займається розробкою власних аналогів систем протиповітряної оборони, аналогів американських "Петріот".

"Щодо систем "Петріотів", я вам відповідаю… Займаємось цими питаннями, займаємось системами ППО і, чесно, займаємось українськими аналогами. Більше нічого не скажу", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

Він також повідомив, що Україна потребує ще 20 систем "Петріот", вартість яких збільшилася з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Нам потрібні, і я про це говорив і нашим партнерам. Зараз і Макрон (президент Франції Емманюель Макрон – ІФ-У), і Стармер (прем'єр Сполученого Королівства Кір Стармер – ІФ-У) поїдуть в Сполучені Штати Америки. Нам потрібно 20 систем ще, 20 "Петріотів", - розповів голова Української держави.

"Петріот-1, вартість його 1,5 мільярда, системи. Ну, не знаю, може 1,8. Через війну збільшилася ціна, якщо чесно. Бо популярні ці системи, вони хороші, дійсно… І 20 петріотів, це точно 35 мільярдів доларів", - сказав Зеленський.

 

Теги: #впк #ппо #війна

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