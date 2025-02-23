Україна готова повертати США майбутню допомогу з відсотками, це допустима основа угоди, але відсоток 100% завеликий – Зеленський

Україна готова повертати США майбутню допомогу з відсотками, це допустима основа угоди, але відсоток 100% завеликий, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Я знаю, що таке угоди…. Тобто, на кожен долар США Україна повинна повернути 2. Простою мовою - це 100% кредиту… Якщо США, наприклад, проголосують допомогу в Конгресі 50 млрд, то ми повинні будемо повернути… 100% на кредит", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю.

Він додав: "Якщо це вимушено і ми без цього не можемо, напевно, ми на це повинні йти. Але в мене питання. Логічне. І мене на нього ніхто не може відповісти. Коли США продають зброю Ізраїлю, Катару, Саудівській Аравії, ОАЕ – чи вони заробляють 100%?".

"Все нормально, я просто хочу діалогу з президентом Трампом… я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців", - наголосив Зеленський.