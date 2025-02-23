Події

17:03 23.02.2025

Зеленський наполягає на наявності гарантій безпеки в угоді з США, бо їх там поки нема

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Зеленський наполягає на наявності гарантій безпеки в угоді з США, бо їх там поки нема

Президент України Володимир Зеленський наполягає на включення гарантій безпеки від США в економічній угоді, і відзначає, що поки про них у проєкті документу не йдеться.

"Від Трампа я дуже хочу розуміння одне одного, почути що відбувається, які гарантії безпеки потрібні Україні. Частково це було в плані перемоги України, щоб Україна була сильною за столом перемовин. І гарантії безпеки від Трампа дуже потрібні", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

"Гарантіями безпеки можуть бути і економічні угоди, тощо, але не просто економічна угода, а економічна угода між нашими державами як частина гарантій безпеки. Тому потрібно, щоб в угоді було те, чого поки що нема – це гарантії безпеки, які ми будемо отримувати від Сполучених Штатів", - додав голова Української держави.

Теги: #гарантії_безпеки #угода #зеленський

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