Зеленський наполягає на наявності гарантій безпеки в угоді з США, бо їх там поки нема

Президент України Володимир Зеленський наполягає на включення гарантій безпеки від США в економічній угоді, і відзначає, що поки про них у проєкті документу не йдеться.

"Від Трампа я дуже хочу розуміння одне одного, почути що відбувається, які гарантії безпеки потрібні Україні. Частково це було в плані перемоги України, щоб Україна була сильною за столом перемовин. І гарантії безпеки від Трампа дуже потрібні", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

"Гарантіями безпеки можуть бути і економічні угоди, тощо, але не просто економічна угода, а економічна угода між нашими державами як частина гарантій безпеки. Тому потрібно, щоб в угоді було те, чого поки що нема – це гарантії безпеки, які ми будемо отримувати від Сполучених Штатів", - додав голова Української держави.