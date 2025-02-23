Події

16:57 23.02.2025

Росія планує вийти з війни в Україні до 2026 року – Буданов

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Російське стратегічне планування передбачає вихід з війни в Україні до 2026 року, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

"У РФ насправді є стратегічне планування. Я, скажімо так, особисто бачив, стратегічні планувальні документи до 2045 року. Там чітко написано, що якщо у РФ до 2026 року не виходить цього конфлікту, то вона на найближчий розрахунковий термін точно випадає з можливості стати наддержавою і навіть регіональним лідером", - розповів Буданов журналістам у неділю.

Теги: #війна #буданов

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