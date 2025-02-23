Події

16:22 23.02.2025

У центрі Києва в понеділок тимчасово обмежать рух транспорту

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У центрі Києва в понеділок тимчасово обмежать рух транспорту

У понеділок, 24 лютого, в центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту і паркування, а громадський транспорт змінить маршрути руху, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Зокрема, ст. м. "Майдан Незалежності" не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів з 7:00 до 11:00. Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Також із початку руху і орієнтовно до 19:00 наземний пасажирський транспорт курсуватиме з тимчасовими змінами. Так, тролейбус № 6 рухатиметься від Мінського масиву до ст. м. "Лукʼянівська", тролейбус № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу, автобуси №№ 110, 111, 114 – відповідно від вул. Милославської і Дарницької площі до Європейської площі, автобус № 62 – на ділянках Контрактова площа – Європейська площа та Ботанічний сад – Бессарабська площа.

"За інформацією Національної поліції України, тимчасові обмеження транспортного руху та паркування діятимуть у центральній частині міста в Печерському та Шевченківському районах. Тимчасові зміни повʼязані з відзначенням на державному рівні третьої річниці початку повномасштабного вторгнення росії на територію України", - додали у КМДА. 

Теги: #київ #обмеження #24_лютого #транспорт

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