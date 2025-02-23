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14:52 23.02.2025

Сибіга: Ми потребуємо активної ролі США для справедливого завершення війни

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Україна потребує активної ролі США для справедливого завершення російської війни, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Безумовно, працюємо над нарощуванням контактів з американською стороною, на рівні голови держави. Це теж той пріоритет, тому що ми потребуємо США, ми потребуємо активної ролі США для справедливого завершення війни. Ми потребуємо подальшого тиску на РФ, збільшення ціни російської агресії”, - сказав він на форумі “Україна. Рік 2025” в Києві в неділю.

Міністр підкреслив, що Україна працює з партнерами над чіткими інструментами санкцій та щодо заморожених активів РФ. Зокрема, Україна вважає, надзвичайно дієвим інструментом ціну на нафту.

“І безумовно посилення України в усіх її проявах. Тому що, щоб виходити на майбутні перемовини, Україна має бути в максимально сильній позиції. І це теж наше основне завдання – зміцнювати нас на міжнародній арені”. - наголосив Сибіга.

Глава МЗС підкреслив, що від того, як закінчиться війна в Україні, “без перебільшення залежатиме безпека і звичайний трип життя кожної європейської сім'ї, кожної трансатлантичної сім'ї”. Він наголосив, що безпека України, безпека Європи і безпека США є неподільними.

Окремо міністр нагадав, що найближчим часом очікується Генеральна Асамблея ООН, і проведення відповідних заходів і в Радбезі, і на ГА, пов'язаних з третіми роковинами повномасштабної російської агресії.

“Це найпрестижніша дипломатична площадка. Важливо, щоб країни-однодумці чітко висловлювали свою позицію, оскільки такі кроки завжди наближають мир і завершення війни в Україні. Дуже важливо не маніпулювати терміном «мир» – всеосяжний, справедливий, стійкий мир. Ми доводимо наше бачення, нашу позицію, нашу аргументацію до партнерів”, - підкреслив Сибіга.

Теги: #сибіга #сша #форум_україна_рік_2025

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