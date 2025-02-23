Кабмін призначив Германа Філатова заступником голови Держагентства водних ресурсів

Кабінет міністрів призначив Германа Філатова заступником голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Згідно з розпорядженням №141 від 21 лютого, Філатова призначили на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Водночас розпорядженням №137 від 21 лютого Кабмін звільнив Максима Шевчука з посади заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.