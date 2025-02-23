Події

11:18 23.02.2025

Кабмін призначив Германа Філатова заступником голови Держагентства водних ресурсів

1 хв читати
Кабмін призначив Германа Філатова заступником голови Держагентства водних ресурсів

Кабінет міністрів призначив Германа Філатова заступником голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Згідно з розпорядженням №141 від 21 лютого, Філатова призначили на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Водночас розпорядженням №137 від 21 лютого Кабмін звільнив Максима Шевчука з посади заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Теги: #держагентство #водні_ресурси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:11 03.10.2024
Мінекономіки створить Держагентство страхування воєнних ризиків у межах законопроєкту

Мінекономіки створить Держагентство страхування воєнних ризиків у межах законопроєкту

08:07 18.07.2024
Україна планує розвиток ВДЕ-генерації та інфраструктури для перевалки водню у своїй морській зоні - Стратегія

Україна планує розвиток ВДЕ-генерації та інфраструктури для перевалки водню у своїй морській зоні - Стратегія

16:07 19.12.2023
Кабмін призначив Смаля головою Держагентства лісових ресурсів

Кабмін призначив Смаля головою Держагентства лісових ресурсів

16:35 27.09.2023
Україна може створити велику інфраструктурну компанію водних ресурсів - заступник глави ОП Шурма

Україна може створити велику інфраструктурну компанію водних ресурсів - заступник глави ОП Шурма

15:48 22.06.2023
ЄБРР, ЄІБ та СБ допоможуть Держагентству відновлення створити відділ реалізації проєктів

ЄБРР, ЄІБ та СБ допоможуть Держагентству відновлення створити відділ реалізації проєктів

17:37 13.01.2023
Кабмін утворив Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури - Шмигаль

Кабмін утворив Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури - Шмигаль

14:07 18.10.2022
ВР створила слідчу комісію для розслідування діяльності Держлісагентства, Держводагентства та ДЕІ – нардеп

ВР створила слідчу комісію для розслідування діяльності Держлісагентства, Держводагентства та ДЕІ – нардеп

21:02 13.08.2021
Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про стан водних ресурсів України"

Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про стан водних ресурсів України"

16:29 21.07.2021
Кабмін призначив Кузьменкова т. в. о. голови Держагентства водних ресурсів

Кабмін призначив Кузьменкова т. в. о. голови Держагентства водних ресурсів

12:29 24.05.2021
Мінагрополітики опікуватиметься питаннями меліорації через Держагентство меліорації та рибного господарства - Лещенко

Мінагрополітики опікуватиметься питаннями меліорації через Держагентство меліорації та рибного господарства - Лещенко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

ОСТАННЄ

Невеликий сніг у східних, Сумській та Дніпропетровській областях у середу, на заході країни – 5-10° тепла

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Чисельність населення на підконтрольній території України сягає близько 31,5 млн людей

Міноборони створило ДП "Цифрова Армія" для допомоги військовим, цивільним і бізнесу

Кількість постраждали внаслідок ворожого обстрілу Херсону 24 лютого зросла до шести осіб

Франція пропонує Європі розширити свій ядерний щит, розмістивши ядерну зброю в Німеччині

Якщо перемир'я не буде дотримано, це буде найкращим доказом несерйозності Росії – Макрон

Через нічний ворожий авіаудар по Дергачах постраждали 4 жінки – Синєгубов

Окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Запорізької області

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА