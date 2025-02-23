Кабмін призначив Германа Філатова заступником голови Держагентства водних ресурсів
Кабінет міністрів призначив Германа Філатова заступником голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Згідно з розпорядженням №141 від 21 лютого, Філатова призначили на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Водночас розпорядженням №137 від 21 лютого Кабмін звільнив Максима Шевчука з посади заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.