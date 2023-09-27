Україна може створити велику інфраструктурну компанію водних ресурсів - заступник глави ОП Шурма

Проєкти об'єднання державних ресурсів під єдиним професійним управлінням, як-от держкомпанія "Ліси України" або земельний банк, показують свою ефективність, і такий проєкт планують реалізувати щодо державних водних ресурсів, повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

"Над аналогічним проєктом працюємо з водою, тому що сьогодні є в нас Держводагентство. Який там стан, які обсяги втрат електроенергії, води, неефективність, я коментувати не буду", - зазначив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Шурма додав, що бюджет субсидує цю сферу на мільярди гривень щороку.

"Ми зараз також працюємо над концепціями, щоб це перетворити на ефективну інфраструктурну компанію, яка, з одного боку, надасть якісний сервіс і нормальне ціноутворення для споживачів води, а з іншого - значно підвищить операційну ефективність як із погляду енергоефективності, так і з погляду прибутковості", - наголосив заступник керівника ОП.

Він додав, що передбачається також, щоб такими ресурсними та інфраструктурними компаніями, своєю чергою, керував державний мегахолдинг за прикладом Фондів національного багатства в низці країн.

"Наше розуміння таке, що Кабінет Міністрів і органи виконавчої влади мають бути зосереджені на нормотворчій діяльності, на регулюванні, встановленні конкретних правил, а має бути, за досвідом багатьох країн, єдиний великий господарський суб'єкт - єдиний мегахолдинг, де будуть сконцентровані господарські функції", - пояснив Шурма.

За його словами, водночас максимальну кількість господарських функцій, які можна передати приватним власникам, має бути передано, зокрема, шляхом приватизації.

Заступник глави ОП повідомив, що ДП "Ліси України" за пів року показало 2 млрд грн прибутку. На його думку, об'єднання в єдиному земельному фонді державної землі, що перебувала раніше у більш ніж 100 різних суб'єктів, від Академії аграрних наук до держпідприємств, таких як "Укрліктрави" або "Конярство України", також принесе державі "мільярди прибутку щорічно" завдяки прозорій цифровій процедурі надання цієї землі в довгострокову оренду за ринковою ціною.