Інтерфакс-Україна
Економіка
10:51 01.05.2025

Рада ухвалила закон щодо простежуваності водних біоресурсів

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Рада ухвалила закон щодо простежуваності водних біоресурсів

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біоресурсів (№9545). 

"Цей закон - ще один крок на шляху до євроінтеграції. Він запобігає незаконному вилову риби і передбачає раціональне використання та охорону водних біоресурсів. Переконаний: цей закон не лише забезпечить населення високоякісними продуктами, виробленими з водних біоресурсів, а й стимулюватиме розвиток економічного потенціалу галузі", - прокоментував прийняття документу міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Він зазначив, що у законопроєкті визначено основні правові, економічні та організаційні засади забезпечення простежуваності водних біоресурсів і продукції, виробленої з водних біоресурсів, які є в обігу на території України, а також ті, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України та/або вивозяться (пересилаються) з неї.

Документ покликаний забезпечити стале управління водними біоресурсами, запобігати незаконному, непідзвітному, нерегульованому рибальству, сприяти збереженню, раціональному використанню та охороні водних біоресурсів, а також захисту прав та економічних інтересів суб’єктів господарювання.

Крім того, в національне законодавство впроваджуються документи, наявність яких є обов’язковими для митного оформлення простежуваних водних біоресурсів та/або продукції з них під час експортно-імпортних операцій та реекспорту, а саме: сертифікатів вилову (Catch Certificate) і  реекспорту (Re-export Certificate), свідоцтва про переробку простежуваних водних біоресурсів та/або продукції виробленої з водних біоресурсів.

Закон дасть змогу створити передумови для забезпечення сталого управління водними біоресурсами та збільшення економічного потенціалу країни; запобігти незаконному, непідзвітному, нерегульованому рибальству; забезпечити збереження, раціональне використання, відтворення та охорону водних біоресурсів; сприяти захисту прав та економічних інтересів суб’єктів господарювання та мінімізації корупційних ризиків; усунути бар’єри для вільної торгівлі з Європейським Союзом; забезпечити населення високоякісними продуктами виробленими з водних біоресурсів.

Теги: #закон #водні_ресурси

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