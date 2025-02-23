Трамп і Трюдо обговорили Україну та безпеку кордонів

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Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої сторони обговорили низку питань, включно з війною РФ в Україні та безпекою кордонів США, повідомляє Fox News.

Так, їхня розмова розпочалась з обговорення хокейного турніру "4 Nations Face-Off", який виграла Канада.

"Дискусія перейшла до наради G7 у понеділок, яка буде присвячена третій річниці вторгнення (Росії – ІФ-У) і війні в Україні. Прем’єр-міністр Трюдо повторив бажання президента Трампа покласти край війні та визнав, що президент Трамп є єдиним світовим лідером, який може досягнути справедливого і тривалого миру", – цитує видання заяву Білого дому.

Зазначається, що Трамп вкотре висловив думку, що війна в Україні ніколи не повинна була початися і не почалась би, якби він був президентом США у той час.

Крім цього, лідери обговорили безпеку кордонів США. Під час телефонної розмови Трюдо заявив, що Канада досягла 90% скорочення перевезення фентанілу в США з Канади, додавши, що глава прикордонної служби його країни буде у Вашингтоні наступного тижня для проведення зустрічей зі своїм американським колегою Томом Гоманом.