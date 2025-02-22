Події

23:36 22.02.2025

У лікарні помер постраждалий через ракетний удар РФ по Кривому Рогу – Лисак

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У лікарні помер постраждалий через ракетний удар РФ по Кривому Рогу, а кількість постраждалих збільшилась ще на одну людину, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні помер чоловік, який постраждав через ракетний удар по Кривому Рогу. Щирі співчуття близьким...", - написав він у телеграмі.

Крім того, госпіталізована 30-річна жінка. Вона у важкому стані.

Ще одна потерпіла, якій 31 рік, вона лікуватиметься амбулаторно.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на неділю здійснили ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області, через що постраждали двоє людей.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/19680

Теги: #удар #дніпропетровська #жертва

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