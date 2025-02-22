Starlink не відключать, і їм є альтернатива – ЦПД

Україна має альтернативу супутниковій інтернет-системі Starlink Ілона Маска, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко, при цьому висловивши упевненість, що відключення Starlink не трапиться.

"Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все". По-перше - не відключають. По-друге - є альтернативні речі, які на фронті працюють", - написав Коваленко в Телеграм у суботу.

Як повідомлялося, американські переговорники, які тиснуть на Київ з метою отримання доступу до критично важливих корисних копалин України, підняли питання про можливість припинення доступу України до супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, повідомив Reuters з посиланням на власні джерела.

Starlink забезпечує інтернет-зв'язок для зруйнованих війною регіонів України та українських військових.