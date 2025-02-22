Віцепрем’єр Кулеба обговорив з головою місії МВФ фінансування відновлення житла українців

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Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зустрівся із головою місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевіном Греєм і обговорив з ним напрями співпраці та механізми допомоги.

"Продовжуємо працювати над тим, щоб якомога більше українців отримали можливість відновити свої домівки. Загальна шкода, завдана житловому сектору України внаслідок російської агресії, оцінюється у 57,6 млрд доларів. У Реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна вже зареєстровано близько 320 тисяч приватних будинків, 37 тисяч багатоквартирних будинків і 700 гуртожитків – це 13% житлового фонду країни. Розраховуємо тут на підтримку МВФ", - написав Кулеба в Телеграм у суботу.

Також сторони обговорили реформу публічних інвестицій.

"Спільно продовжуємо працювати над терміновими проєктами у сферах житла, розвитку прикордонної інфраструктури, енергонезалежності громад, транспортної сфери та залучення інвестицій", - повідомив віцепрем’єр.

Кулеба повідомив, що у лютому запрацювала програма компенсацій за знищене житло для внутрішньо переміщений осіб, на яку український уряд перерозподілив 15 млрд грн, і на перші 4,3 млрд грн сертифікати отримують 3,5 тис родин. Вже зараз, на другий тиждень роботи програми, 311 сімей реалізували сертифікати та придбали нові домівки.