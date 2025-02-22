Двоє цивільних загинули та 12 дістали поранення внаслідок ворожих ударів за минулу добу - Донецька ОВА

Двоє людей загинули та 12 дістали поранення внаслідок ворожих ударів за минулу добу у Донецькій області, повідомляє начальник ОВА Вадим Філашкін у Телеграм.

"Росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці і Никанорівці. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін.

За інформацією ОВА загальні втрати серед мирного населення області (без врахування Маріуполя й Волновахи) становлять 2977 загиблими і 6737 – пораненими.