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08:25 22.02.2025

Двоє цивільних загинули та 12 дістали поранення внаслідок ворожих ударів за минулу добу - Донецька ОВА

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Двоє цивільних загинули та 12 дістали поранення внаслідок ворожих ударів за минулу добу - Донецька ОВА

Двоє людей загинули та 12 дістали поранення внаслідок ворожих ударів за минулу добу у Донецькій області, повідомляє начальник ОВА Вадим Філашкін у Телеграм.

"Росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці і Никанорівці. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін.

За інформацією ОВА загальні втрати серед мирного населення області (без врахування Маріуполя й Волновахи) становлять 2977 загиблими і 6737 – пораненими.

 

Теги: #донецька #обстріли

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