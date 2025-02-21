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20:27 21.02.2025

Маск пояснив зміну ставлення до України діями влади

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Маск пояснив зміну ставлення до України діями влади

Глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск, наближений до президента США Дональда Трампа, пояснив зміну свого ставлення до України з початку повномасштабного вторгнення РФ нібито діями української влади.

"Росія зайшла занадто далеко 3 роки тому, тепер українська влада зайшла занадто далеко", - написав він у соцмережі Х у п'ятницю у відповідь на репліку одного з користувачів, який процитував пост Маска за 2022 рік "тримайся міцно, Україно" і задався запитанням: "що до біса з ним з ним сталося за останні 3 роки?".

"Нескінченна смерть в окопах — це неправильно, і будь-кому, хто продовжує це наполягати, не вистачає співчуття та розуму", - додав Маск.

 

Теги: #маск #сша

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