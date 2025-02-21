Події

19:41 21.02.2025

Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України

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Франція та Естонія проведуть у понеділок, 24 лютого, зустріч європейських міністрів оборони, щоб обговорити, як посилити підтримку України, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

"У відеоконференції візьмуть участь близько дюжини колег із країн, включаючи Великобританію, Німеччину, Італію та Польщу, а також представників Європейського Союзу та НАТО, повідомили люди, які говорили на умовах анонімності", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що європейські лідери поспішають розробити нові оборонні плани, враховуючи перспективу припинення США військової та фінансової підтримки України. Вашингтон також розпочав переговори про мир – перспективу, яка вплине на архітектуру безпеки на континенті на роки вперед – без участі Європи чи Києва.

Зустріч міністрів оборони збігається з поїздкою до Києва – на третю річницю вторгнення Росії в Україну – кількох європейських лідерів, серед яких президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. У понеділок у Брюсселі також зустрінуться міністри закордонних справ ЄС.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Кейр Стармер наступного тижня вирушать до США, щоб зустрітися з Трампом.

 

Теги: #міністри #європа #зустріч

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