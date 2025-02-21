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18:46 21.02.2025

Трамп вважає, що присутність Зеленського на переговорах з РФ "не є важливою"

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Трамп вважає, що присутність Зеленського на переговорах з РФ "не є важливою"

Президент США Дональд Трамп заявив, що не думає, що Зеленському обов’язково бути присутнім на переговорах з Росією. Про це Трамп заявив в інтерв’ю на Fox News Radio.

Зі слів Трампа, присутність Зеленського на переговорах РФ і США "не була пріоритетом", оскільки український лідер нібито "погано працював на переговорах".

"Я не думаю, що йому дуже важливо бути на зустрічах. ... Це не було пріоритетом, тому що він так погано працював на переговорах досі. По-перше, не повинно було бути війни, а якщо це сталося, її слід було вирішити та врегулювати негайно. Це могло бути зроблено", – заявив він.

Трамп також вкотре заявив, що вторгненню РФ в Україну начебто можна було запобігти.

"Ви знаєте, щоразу, коли я кажу: о, це не провина Росії, мене завжди критикують фейкові новини. Але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі. Зеленський говорив неправильні речі. На них напав хтось набагато більший і сильніший, що погано робити, і ви не робите цього. Але Росію можна було так легко відмовити від цього. Ніколи не повинно було бути війни, і всі ці мертві люди не повинні бути мертвими, і всі ці міста не повинні бути зруйновані зараз", - сказав він.

В той же час він наголосив, що вважає РФ відповідальною за вторгнення.

"Росія напала. Але для них не було причини для нападу... Цієї війни ніколи не повинно було бути", - підкреслив Трамп.

Теги: #трамп #зеленський

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