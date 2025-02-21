Події

17:18 21.02.2025

"Київстар" повторно звернувся до АМКУ за дозволом на купівлю онлайн-сервісу Tabletki.ua

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"Київстар" повторно звернувся до АМКУ за дозволом на купівлю онлайн-сервісу Tabletki.ua

Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" звернувся до Антимонопольного комітету Украиїни (АМКУ) з повторною заявкою на купівлю ТОВ "МТПК", яке володіє онлайн-сервісом цінового агрегатора медикаментів Tabletki.ua, повідомляє Forbes.ua.

Повторну заявку від "Київстар" комітет отримав 14 лютого, йдеться у дописі видання з посиланням на відповідь, надану АМКУ на офіційний запит.

Повідомляється, що співзасновник Tabletki.ua Євген Муравщик відмовився від коментарів. 

Першу заявку на придбання "МТПК" "Київстар" подав у листопаді 2024-го, натомість 29 листопада комітет повернув її як таку, що не відповідає вимогам положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб’єктів господарювання, пише Forbes.ua.

Tabletki.ua це - сайт і додаток, через який можна знайти та забронювати в конкретній аптеці ліки, фармацевтичні препарати.

Раніше АМКУ надав дозвіл "Київстару" на придбання онлайн-сервісу таксі Uklon. Оператор повідомляв, що може придбати онлайн-сервіс таксі Uklon та інші українські компанії для розвитку комплексної екосистеми цифрових сервісів.

Теги: #амку #київстар #tabletkiua

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