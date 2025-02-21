Сили оборони продовжують стримувати ворога, з початку доби зафіксовано 53 боєзіткнення

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони продовжують тримати рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 53", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Активніше всього ворог атакував на покровському напрямку. Так, станом на 16:00 окупанти здійснили 14 атак в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли. Одне боєзіткнення продовжується.

На торецькому напрямку окупанти атакували 8 разів, 6 боєзіткнень тривають. Ще 8 атак відбили українські захисники на курському напрямку.

На лиманському напрямку ворог з початку доби нараховується вже чотири боєзіткнення, з яких два тривають.

По три ворожі атаки зафіксовано на куп’янському напрямку (одне боєзіткнення триває), краматорському і новопавлівському напрямках. Одне боєзіткнення на новопавлівському напрямку триває.

На оріхівському напрямку ворог атакував позиції українських захисників двічі.

На решті напрямків особливих змін в обстановці не відбулося.