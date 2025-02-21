Високий представник ЄС ініціює посилення військової підтримки Україні

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Високий представник ЄС Кая Каллас винесе на засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського союзу ініціативу, спрямовану на посилення військової підтримки Україні.

"Високий представник попросить міністрів зосередитися на подальшій військовій підтримці України. Цього тижня Високий представник запропонувала нову ініціативу щодо посилення військової підтримки ЄС Україні у 2025 році, яка може потребувати вирішення деяких технічних деталей на технічному рівні", - повідомив у п’ятницю в Брюсселі високопосадовий європейський дипломат, анонсуючи порядок денний засідання.

Він нагадав, що ЄС вже підтримав Україну з понад EUR135 млрд з військовою підтримкою на EUR48,7 млрд.

"Але потрібно більше, і це є частиною пропозиції Високого представника. Ця ініціатива базується на найнагальніших потребах, які, як завжди, базуються на потребах України, а це - артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони та ракети, підготовка та оснащення українських бригад, яку проводить наша дуже успішна військова місія, а також оснащення українських бригад необхідними інструментами для відновлення можливостей", - деталізував високопосадовець.

Разом з тим він ухилився від відповіді про обсяги фінансування цієї ініціативи, при цьому наголосивши, що на цьому етапі потрібна "політична згода" міністрів з подальшою технічною роботою над ініціативою.

Відповідаючи на запитання щодо можливого блокування цього питання, співрозмовник журналістів пояснив, що в разі "конструктивного утримання" роботу над ініціативою буде продовжено.