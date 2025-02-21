Фон дер Ляєн та Зеленський будуть співголовувати на спільному засіданні Єврокомісії та українського уряду

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський будуть співголовувати на спільному засіданні Єврокомісії та українського уряду в понеділок у Києві.

Про це у п’ятницю в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Стефан Керсмакер. «Як відомо, наступного тижня президент вирушить до Києва. Вона зробить це в понеділок разом із колегією, щоб висловити непохитну підтримку Європи боротьбі України за незалежність і свободу через три роки повномасштабної війни Росії. Президент зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, вони проведуть колегіально-урядову нараду», - сказав він.

В розповсюдженому з цього приводу пресрелізі зазначається, що протягом останніх трьох років Європейський Союз «твердо стояв на боці України та докладав усіх зусиль, щоб забезпечити, щоб країна була в змозі отримати справедливий і міцний мир».

«ЄС підтримував фінансову стабільність України та сприяв міжнародним зусиллям щодо притягнення Росії до відповідальності за її злочини. ЄС працював пліч-о-пліч з Україною над процесом її вступу, щоб переконатися, що майбутнє країни в ЄС. На сьогоднішній день ЄС є найбільшим донором України, навчає солдатів країни, фінансував поставку зброї та вводив жорсткі санкції», - наголошується в повідомленні.